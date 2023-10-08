Ebru Polat’ın cüretkar pozuna takipçileri akın ediyor! "İç çamaşırı giymeyi unutmuşsun" Sosyal medyanın gözde isimlerinden Ebru Polat, cesur paylaşımlarıyla yine gündemde. Ünlü şarkıcı bu kez içine hiçbir şey giymedi, görenlerin nutku tutuldu. İşte Ebru Polat’ın iddialı pozu…

ensonhaber.com Ünlü şarkıcı ve aynı zamanda avukat olan Ebru Polat, sosyal medya platformlarında cesur paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Polat'ın 3,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı, cesur ve dikkat çekici fotoğraflarıyla gündemi sallıyor. Ancak son paylaşımı, iç çamaşırsız bir şekilde poz vermesiyle büyük şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada paylaşılan bu cesur gönderi, birçok takipçi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İç çamaşırı giymedi Verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiren 40 yaşındaki Ebru Polat, bu kez cesaretini konuşturdu. İçine bir şey giymeden verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti. İşte gündeme bomba gibi düşen o poz... Ünlü şarkıcının bu pozu kısa sürede yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni geldi.