Ebru Polat’tan şoke eden açıklama: Dilan Polat’ın bakın nesi oluyormuş Türkiye'nin gündemine oturan Polat ailesi hakkındaki soruşturmanın ardından, ünlü şarkıcı Ebru Polat sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ebru Polat, "Dilan Polat'la akraba mısınız" sorularına yanıt verdi.

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ensonhaber.com

Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireyleri hakkında yapılan soruşturmada, kara para aklama, yasadışı bahis, vergi usul kanuna muhalefet gibi suçlardan gözaltına alınan 18 kişiden, 12’si tutuklanmış, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Günlerdir konuşulan bu soruşturmada tutuklama kararının ardından milyonlarca kişinin aklında aynı soru yer aldı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat ile aynı soyadı taşıyan olan Dilan Polat’ın akraba olduğu iddia ediliyordu.

Ebru Polat, uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Sadece soyadı benzerliği"

Ebru Polat, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, Dilan Polat ile herhangi bir akrabalığı olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

"Danışanlarım ve sevenlerim bana çok soruyor, toplu cevap veriyorum. Polat ailesi ile herhangi bir akrabalığım yoktur, sadece soyadı benzerliğidir. Bilginize..."