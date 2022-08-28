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    Ebru Şahin setten paylaştı! Fit fiziğini görenler hayran kaldı...'Reyyan'ı hiç böyle görmediniz'

    Hercai dizisinde Reyyan karakteriyle hafızalara kazınan Ebru Şahin, set hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. Şahin'in pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte, o pozlar..
    • 28.08.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 16:01
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    Ebru Şahin setten paylaştı! Fit fiziğini görenler hayran kaldı...'Reyyan'ı hiç böyle görmediniz'

    1994 doğumlu Ebru Şahin, Hercai dizindeki Reyyan karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

    Ekranların popüler oyuncularından biri haline gelen Şahin, son olarak Destan dizinde rol aldı.

    Destan dizisi, geçtiğimiz ay sezon finali bölümüyle ekranlara veda etti.

    Destan dizisinde canlandırdığı 'Akkız' rolüyle herkesin beğenisini kazanan Ebru Şahin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yer alan eşi Cedi Osman'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası kapsamında Yunanistan'la oynadığı maçı izlemişti.

    Eşinin attığı basket sayılarıyla keyiflenen oyuncu, güzelliğiyle Yunanistan manşetlerini süslemişti.

    Güzelliğiyle çok konuşulan Ebru şahin, Instagram hesabından paylaştığı pazar pozlarıyla gündem oldu.

    Sette fotoğraf paylaşan Şahin, fit fiziğiyle hayran bıraktı.

    Ebru Şahin setten paylaştı! Fit fiziğini görenler hayran kaldı... Reyyan ı hiç böyle görmediniz #1

    Ebru Şahin setten paylaştı! Fit fiziğini görenler hayran kaldı... Reyyan ı hiç böyle görmediniz #2

    Ebru Şahin setten paylaştı! Fit fiziğini görenler hayran kaldı... Reyyan ı hiç böyle görmediniz #3

    Ebru Şahin setten paylaştı! Fit fiziğini görenler hayran kaldı... Reyyan ı hiç böyle görmediniz #4


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