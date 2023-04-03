Ebru Şancı'dan cesur pozlar geldi! El detayına yorum yağdı: "Güzel önlem" Eski model Ebru Şancı, sosyal medya hesabından yeni kareler paylaştı. Şancı mini eteğiyle verdiği karelerde, önlem almayı da ihmal etmedi. Güzel isme sosyal medyadan yorum yağdı.

31 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şancı, evliliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlenen Şancı, şimdilerde ise 3 çocuk annesi.

Podyumları bırakan ve Seren Serengil'in yerine Söylemezsem Olmaz programına başlayan Şancı, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Eşi ve evliliğine dair sık sık yaptığı açıklamalarla gündem olan Şancı, siyah mini elbisesi ile poz verdi.

Güzelliği ile damga vuran Ebru Şancı, frikik vermemk için önlem almayı da ihmal etmedi.

Ebru Şancı büyüledi

Sunucu olduktan sonra iddialı tarzıyla dikkat çeken Ebru Şancı son olarak, siyah mini elbisesiyle pozlar verdi.

Kamera arkasından pozlarını paylaşan Ebru Şancı'nın frikik vermemek için eliyle eteğinin önünü kapattığı da gözlerden kaçmadı.

Ebru Şancı'nın güzelliğine dikkati çeken hayranları, el detayını da görmezden gelemedi.