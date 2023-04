Ece Sükan kimdir, aslen nereli? Çağatay Ulusoy ile sevgili olduğu iddia edilen Ece Sükan kaç yaşında? Ece Sükan’ın hayatı ve memleketi gibi konular merak edilmeye başlandı. Kendisinden 14 yaş küçük olan Çağatay Ulusoy ile adı anılmaya başlayan Ece Sükan, dizi oyunculuğu ve modacılık gibi mesleklerle uğraşmıştı. Peki Ece Sükan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Hakkında çıkan haberlerden sonra Ece Sükan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Çağatay Ulusoy ile sevgili olduğu iddia edilen Sükan'ın Ulusoy'dan 14 yaş küçük olduğu bilinmekte. Peki Ece Sükan kimdir?

Ece Sükan kimdir?

1 Ocak1977 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ece Sükan'ın annesi Serpin Sükan eski bir tiyatrocudur. Sükan'ın babası ise inşaat mühendisi ve işadamıdır. Sükan; ilkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamlamıştır. Ankara Devlet Opera Balesi'nde 3 yıl bale eğitimi alan isim, burada 2 sene farklı oyunlarda görev almıştır. 1998 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünde aldığı eğitimden mezun olmuştur.

Öğrencilik senelerinde radyo da DJ'lik de yapmıştır. Mezun olmasının ardından Marie Claire'de çalışmaya başlamıştır.

1998 yılında"Best Model of Turkey" manken yarışmasına katılan isim, burada üçüncü olmuştur. 1998 senesinden itibaren profesyonel mankenliğe başlangıç yapan isim, bu aralarda In Styling eğitimi almak üzere New York'a gitmiş ve NewYork'da Fashion Institute of Technology okulunda eğitim almıştır.

Susam Sokağı ve Uzun Çoraplı Pippi gibi çizgi filmlere seslendirme yapan Sükan, 2000 senesinde Marie Claire dergisinde moda editörlüğü yapmaya başlamıştır. 2004 yılında dizi oyunculuğuna da başlamıştır.