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    Ece Üner, psikolojik tespitlerine açıklık getirdi

    Spiker ve sunucu Ece Üner sosyal medyada espri haline dönüşen tespitlerine ilişkin "Ben psikolog olduğumu iddia etmedim, kendime iyi geleni söyledim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 11:41
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    Ece Üner, psikolojik tespitlerine açıklık getirdi

    Kendine özgü tarzıyla adından söz ettiren haber spikeri Ece Üner, Psikolog Gökhan Çınar'ın "Katarsis" adlı programına konuk oldu.

    Çocukluğundan 40'lu yaşlarına kadar hayat hikayesini ortaya döken Ece Üner, psikolojik analizlerine ilişkin de açıklık getirdi.

    Aslı Şafak'ın İşin Aslı programında ilişkiler üzerine yaptığı 'psikolojide 3 dakika' analizi son günlerde sosyal medyada gündem olan Üner, alay konusu olmuştu.

    Kimi sosyal medya kullanıcıları Ece Üner'in psikolojik yorum ve saptamalarını beğenip çok yerinde bularak desteklese de, bazı psikolog ve psikiyatrlar psikolojide böyle bir kural olmadığını da dile getirmişti.

    Ece Üner, konuya ilişkin gelen soru üzerine tekrar sessizliğini bozdu.

    "Ben psikolog değilim, yanlış yere çekildi"

    Fazla eleştiri gizli hayranlıktır diyen Üner, Çınar'a, "3 dakikadan fazla uzatıyorsak... Bilmiyorsan öğreteyim" diye takıldı.

    Konu açılınca gülerek devamını getiren ünlü spiker, "Bu konuda bir yaramı söyleyeyim. Ben psikoloğum demedim,  psikiyatristim demedim, bu konuda otoriteyim demedim. O diyaloğu bağlanmından kopardılar. Ben yakın bir zamanda terapistten öğrendiğim şeyi ortaya koydum. Bana iyi gelen bir şeyi, anlattım. Bir formül sunmadım" dedi.

    Ece Üner, psikolojik tespitlerine açıklık getirdi ViDEO

    Ece Üner, psikolojik tespitlerine açıklık getirdi #1

    Ece Üner, psikolojik tespitlerine açıklık getirdi #2


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