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    EDHO ve Diriliş Ertuğrul oyuncusu kahroldu! Taksim'deki patlamada küçük kızı...

    Taksim'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın babası, EDHO ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde rol alan Necati Uçar çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 10:52
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    EDHO ve Diriliş Ertuğrul oyuncusu kahroldu! Taksim'deki patlamada küçük kızı...

    Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı.

    Hain saldırının faili kadın terörist yakalanırken, vatandaşların kimlikleri de belli oldu.

    Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı.

    Babası ünlü oyuncu çıktı

    Uçar'ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi.

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde rol alan Nurettin Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "Kabrin nur mekanın cennet olsun datlu kızım taksim deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım yağmur, annesi ile birlikte İkindi namazına müteakip Şirinevler Ulu Camii'de."

    EDHO ve Diriliş Ertuğrul oyuncusu kahroldu! Taksim deki patlamada küçük kızı... #1

    EDHO ve Diriliş Ertuğrul oyuncusu kahroldu! Taksim deki patlamada küçük kızı... #2



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