EDHO'nun Yıldız'ı Alara Turan kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

Yeni kadrosuyla 7. sezona devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Yıldız karakterini kimin oynadığı merak ediliyor. İşte EDHO'nun Yıldız'ı Alara Turan hakkında bilgiler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 15 Haziran'da çıktığı sezon finalinin ardından ATV ekranlarına dönüyor.

Dizinin 7. sezonuna birçok yeni karakter de katıldı. Seyirciler, EDHO'da Hızır'ın kuzeninin kızı Yıldız karakterini oynayan oyuncunun kim olduğu merak ediyor.

EDHO Yıldız kimdir, kaç yaşında? Alara Turan kimdir? İşte EDHO'da Yıldız rolünün sahibi Alara Turan hakkında bilgiler...

EDHO YILDIZ KARAKTERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alara Turan tarafından oynanacak karakter Efrahim ile Melek'in kızı olacak. Yıldız aynı zamanda Çakırbeylilerin yeğenidir.

ALARA TURAN KİMDİR?

26 yaşındaki genç oyuncu Alara Turan, 14 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlaı.

Oyunculuk kariyerine Kardeş Çocukları dizisi Hayal karakteri ile adım atan Turan, seyircinin beğenisini kazandı.

Payitaht Abdülhamit dizisinde Fatma Sultan karakterine hayat veren Alara Turan, Çukur dizisinde de Songül’ karakteriyle Akın’ın eski kız arkadaşını canlandırdı.

Şimdilerde ise 7. sezonunda Yıldız karakteriyle dahil olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almaktadır.