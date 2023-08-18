Edis ile Gülşen'den olay görüntüler! Göbeğinden kiraz yedi... Pop müziğin ünlü isimlerinden Edis ile Gülşen, yeni kliplerinde çok konuşulacak görüntülere imza attı.

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Pop camiası, Serdar Ortaç şarkıları için bir araya geldi.

Sanatçılar, ‘Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2’ adlı albümünde şarkı söyledi.

Edis ve Gülşen ise ‘Sor’ eserinde düet yaptı.

'Nirvana' şarkısındaki düetlerinden üç yıl sonra tekrar bir araya gelen pop müziğin iki ünlü ismi, klip çekimi için Kilyos'ta kamera karşısına geçti.

Klip görüntüleri dikkat çekti

Yönetmenliğini Fatih Yılmaz’ın üstlendiği çalışmada, Gülşen ve Edis; iki motosiklet çetesinin liderleri olarak rol aldı.

Popçular; Serdar Ortaç’ın 90’lara damga vuran, bir klibindeki zeytin yeme sahnesine gönderme yaptı.

32 yaşındaki Edis, 47 yaşındaki Gülşen'in göbeğinden kiraz yedi.