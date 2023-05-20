FOX TV'de EGO dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.
Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pamuk, izleyicileri performansıyla ekrana kilitlediği gibi güzelliğiyle de damga vuruyor.
2011 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Melisa Pamuk, Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer aldı.
Dekolte verdi
Fiziği ile beğeni toplayan Melisa Aslı Pamuk, son paylaşımıyla gündem oldu.
Instagram'da güzelliğini gözler önüne seren Pamuk, dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.
Göğüs dekoltesi beğeni toplayan güzel oyuncuya takipçilerinden dizi göndermeli yorumlar geldi.
İşte o pozlar...