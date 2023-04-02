Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan cesur pozlar! "Abla fermuarın açılmış" Erkeğe Güven Olmaz (Ego) dizisinde Sibel karakteriyle başrole hayat veren Melisa Aslı Pamuk, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle seyircilerin gözdesi oldu. Sosyal medya paylaşımları ile mest eden Pamuk, fiziği ve alımıyla mest etti.

Aslen İskenderunlu olan Melisa Aslı Pamuk, Hollanda'da dünyaya geldi. Amsterdam Üniversitesinde psikoloji eğitimine başlamış ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 2011 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Melisa Pamuk, oyunculuk kariyerini başlattı. Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu, şimdilerde Ego dizisinde başrol oynuyor. Tescilli güzellik Fox TV'de yayınlanan Ego'da Sibel Koraslan karakterine hayat veren Melisa Aslı Pamuk, oyunculuğu ile beğeniliyor. 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medyayı da aktif kullanan isimlerden. Sık sık seyahat eden Melisa Aslı Pamuk, zarafeti ve fitliği ile gözleri şenlendiren pozlar veriyor. Güzelliği ve fiziğiyle öne çıkan ve takipçilerinden tam not alan Pamuk, Instagram'ı sallıyor.