Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan cesur pozlar!

Aslen İskenderunlu olan Melisa Aslı Pamuk, Hollanda'da dünyaya geldi.

Amsterdam Üniversitesinde psikoloji eğitimine başlamış ancak kariyeri için okulunu dondurmuştur.

2011 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Melisa Pamuk, oyunculuk kariyerini başlattı.

Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu, şimdilerde Ego dizisinde başrol oynuyor.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan cesur pozlar!

Tescilli güzellik

Fox TV'de yayınlanan Ego'da Sibel Koraslan karakterine hayat veren Melisa Aslı Pamuk, oyunculuğu ile beğeniliyor.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan cesur pozlar!

31 yaşındaki oyuncu, sosyal medyayı da aktif kullanan isimlerden.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan cesur pozlar!

Sık sık seyahat eden Melisa Aslı Pamuk, zarafeti ve fitliği ile gözleri şenlendiren pozlar veriyor.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan cesur pozlar!

Güzelliği ve fiziğiyle öne çıkan ve takipçilerinden tam not alan Pamuk, Instagram'ı sallıyor.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan cesur pozlar!