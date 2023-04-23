Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan cesur pozlar! Transparan danteller içinde...

Aslen İskenderunlu olan Melisa Aslı Pamuk, Hollanda'da dünyaya geldi.

Amsterdam Üniversitesinde psikoloji eğitimine başlamış ancak kariyeri için okulunu dondurdu.

2011 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Melisa Pamuk, oyunculuk kariyerini başlattı.

Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu, şimdilerde Ego dizisinde başrol oynuyor.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Melisa Aslı Pamuk, son kareleriyle büyüledi.

31 yaşındaki güzel oyuncu, vücudunu saran dantelli elbisesiyle siyah beyaz pozlar verdi.

Fiziği ve zarafetiyle mest eden Pamuk, takipçilerinden tam not aldı.

Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan cesur pozlar! Transparan danteller içinde...
Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan cesur pozlar! Transparan danteller içinde...