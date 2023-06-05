Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan havuz pozları! Suyun üstünde süzülünce...

2011 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Melisa Pamuk, Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer aldı.
Son olarak EGO dizisiyle dikkat çeken Pamuk, şimdilerde dinleniyor.
Melisa Aslı Pamuk'un güzelliği ise sosyal medyayı kasıp kavuruyor.
Ciddi bir hayran kitlesi olan ünlü oyuncu, Instagram'da adından söz ettiriyor.
Havuz pozları beğenildi
Hesapları sevenlerinin yakın merceğinde olan Melisa Aslı Pamuk, havuz kareleriyle mest etti.
Suyun içinden pozlar veren Pamuk, beğeni topladı.
İşte o kareler...