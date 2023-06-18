Ego'nun Sibel'i Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı dekolte! "Altay bunu beğendi" Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un dekolteli tercihi, takipçilerinin beğenisini kazandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pamuk, sevenlerinden tam not aldı.

2011 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Melisa Aslı Pamuk, Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda gibi dizilerde yer aldı.

Son olarak EGO dizisiyle adından söz ettiren Pamuk, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Oyunculuğu kadar güzelliği de dillere destan olan Melisa Aslı Pamuk, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Pozları beğenildi

32 yaşındaki güzel oyuncu, gecenin karanlığını dekoltesiyle aydınlattı.

Cesur bir elbise tercihi yapan Melisa Aslı Pamuk, peş peşe pozlar verdi.

O kareler instagram hesabından yayınlayan Pamuk, aurasıyla takipçilerini etkiledi.