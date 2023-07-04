Elalem böyle düğün görmedi! Terazinin bir tarafında gelin bir tarafında külçe altınlar... Gelinin kilosu kadar teraziye altın koyan Pakistanlı aile, sosyal medyanın gündemine düştü.

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Pakistanlı varlıklı bir ailenin Dubai'de yaptığı düğün dudak uçuklattı.

Geline kilosunca altının takıldığı düğünde kayıt altına alınan o anlar büyük tepki topladı.

Kullanıcılar sosyal medya üzerinden ülkedeki sınıflar arasındaki maddi uçurum farkına dikkat çekti.

Kilosu kadar altın

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde terazinin bir tarafına gelinin diğer tarafına ise gelinin ağırlığına denk düşecek kadar külçelerle altın koyulduğu görüldü.

Gelen tepkilerin ardından gelin Ayesha Tahir ve damat Muhammed Adil'in ailesi konu hakkında açıklama yaptı.

Ayesha bunun bir Bollywood filmi teması olduğunu ve videonun viral olmasını beklemediklerini söyledi. Altınların ise kaplama olduğu öğrenildi.