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- Elbet Bir Gün'ün Gizem'i Sinem Ünsal kimdir? Sinem Ünsal hakkında
Elbet Bir Gün'ün Gizem'i Sinem Ünsal kimdir? Sinem Ünsal hakkında
- Haber Merkezi
- 07.11.2021 - 18:09
Proje tasarımı ve yönetmenliğini Gül Oğuz'un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı Most Production imzalı FOX TV'nin yeni dizisi Elbet Bir Gün, bugün ekranlarda olacak.
Başrollerinde Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu ve Burak Yamantürk'ün yer aldığı dizi, yargı ve Teşkilat dizileriyle reyting mücadelesi verecek.
Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu herkes tarafından dikkati çekerken, ilk bölüm öncesi oyuncuların hayatı araştırılmaya başlandı.
Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterine hayat veren ve adını geniş kitlelere duyuran Sinem Ünsal hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.
Diziyi izlemek için bekleyenler, "Elbet Bir Gün'ün Gizem'i Sinem Ünsal kimdir?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Elbet Bir Gün'ün Gizem'i Sinem Ünsal kimdir? İşte detaylar...
SİNEM ÜNSAL KİMDİR?
21 Haziran 1993 yılında İzmir'de doğan Ünsal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. 2017 yılından itibaren oyunculuk yapmaya başladı.
2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı.
2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı.
2019 yılında yayınlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandıran oyuncu, 2019-2021 yılları arası yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Doktor Nazlı Gülengül karakterine hayat verdi.