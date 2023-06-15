ELLE Style Awards Ödülleri 2023: Ünlüler hem rezil oldu hem de güldürdü! O edit viral oldu... Elle Style Awards Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde şıklık yarışının yanı sıra bazı komik ve rezil anlar yaşandı. Eda Ece'nin depremzedeler hakkındaki sözleri rezil anlar olarak tarihe geçerken, kırmızı halıdaki bazı detaylar ise güldürdü.

ELLE Style Awards Gecesi, sosyal medya üzerinden konuşulmaya devam ediyor.

Eda Ece'nin depremzedelere söylediği cümleler tepki çekerken, yaptığı açıklamalar ise daha büyük tepki aldı.

Gece ilk etapta güzel başlamasına rağmen, Ece'nin konuşmaları rezillik boyutuna ulaştı.

Geceye tek katılan tabii ki Eda Ece değildi. Ünlüler geçidine dönen gecede kadınlar, adeta şıklık yarışına girdi.

Hepsi bir videoda toplandı

Geceye dair tüm detaylar ise bir videoda toplandı. Ünlülerin hem güldüren hem de rezil oldukları anlar bir edit haline getirildi.

Bazı ünlüler kırmızı halıda pot kırarken, bazıları ise sahnede pot üzerine pot kırdı.

O video viral oldu

Sosyal medya üzerinden paylaşılan o video ise viral oldu ve kısa süre içerisinde rekor izlenme oranına ulaştı. Aynı video, Panten Altın Kelebek Ödül Töreni için yapılmıştı.