Emine Erdoğan, AA’nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından bu yıl da düzenlenen “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılı boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan olaylara ilişkin çektiği 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceleyen Erdoğan, farklı başlıklarda tercihlerini yaptı. Yarışma, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda gerçekleştirildi.

HABER KATEGORİSİ

Erdoğan, “Haber” kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman’ın “Mavi vatanımız”, Ali Atmaca’nın “Bir güneş doğuyor”, Mahmut Serdar Alakuş’un “Aynı şemsiyenin altında” ve Muhammed Abdullah Kurtar’ın “Her yerde” başlıklı fotoğraflarını oyladı.

SPOR VE DOĞAL YAŞAM KATEGORİSİ

“Spor” kategorisinde Bünyamin Çelik’in “Statların dili” ile Ağıt Erdi Ulukaya’nın “Gelenek ailede başlar” başlıklı karelerini seçen Erdoğan, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise Özgün Tiran’ın “Yeşilin sonu”, Harun Özalp’in “Hareket zamanı”, Stuart Brock’un “Yasaya karşı”, Fatih Gönül’ün “Baharla gelen” ve Özkan Bilgin’in “Dolunaya inat” başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

GÜNLÜK HAYAT VE PORTRE KATEGORİSİ

“Günlük Hayat” kategorisinde Mahmoud Abu Hamda’nın “Umut”, Gerald Anderson’un “Her şeye rağmen”, Nurettin Boydak’ın “Rengarenk” ve Valeria Mongelli’nin “Sevgi hortumu” başlıklı fotoğraflarını tercih eden Erdoğan, “Portre” kategorisinde Mehmet Aslan’ın “Hayat siyah beyaz” ile Ahmet Aslan’ın “Yılların ardından” başlıklı karelerini seçti.

"GAZZE: AÇLIK" KATEGORİSİNE ÖZEL VURGU

Erdoğan’ın “Gazze: Açlık” kategorisindeki tercihleri ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini’nin “Gazze’de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya” ve “Gazze’de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı” başlıklı fotoğrafları ile Mohammed Nassar’ın “Gazze’ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi” başlıklı karesi oldu.

"HER KARE, YARINLARA BIRAKILMIŞ BİR HAFIZADIR"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Gerçeği görünür kılan her kare, yarınlara bırakılmış kıymetli bir hafızadır. Bu bakışın bir tezahürü olan Anadolu Ajansı'nın ‘Yılın Kareleri’ oylamasına katılmaktan memnuniyet duydum. ‘Gazze: Açlık’ kategorisindeki her bir fotoğraf, Filistin’de bir lokmanın dahi hayatta kalma mücadelesine dönüştüğü gerçeğini bütün ağırlığıyla ortaya koyuyor.”

Filistinli bir kadının toprağa karışmış unu elleriyle ayıklayışını gösteren kareye dikkat çeken Erdoğan, “Bu fotoğraf hepimize şu sarsıcı soruyu yöneltiyor: ‘Siz hiç topraktan un ayıklamak zorunda kaldınız mı?’ En zor şartlarda dahi insanlığın vicdanını kadrajına taşıyan tüm foto muhabirlerini yürekten tebrik ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

2012'DEN BU YANA DÜZENLENİYOR

AA’nın 2012 yılından bu yana gerçekleştirdiği “Yılın Kareleri” oylamasında bu yıl “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor” ve “Günlük Hayat” olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra “Gazze: Açlık” ve “Portre” başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde erişime açılan oylamada katılımcılar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.