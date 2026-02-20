Taşacak Bu Deniz’e Ramazan geliyor: İşte Gezep’in eğlendiren Ramazan manileri

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 19. Bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

Yurdun dört bir yanını saran Ramazan ruhu, Taşacak Bu Deniz ekranlarında da yaşanacak.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı dizide, Gezep’in merakla beklenen Ramazan manileri geceye damga vurmaya hazırlanıyor.

Diziden yeni ön izleme geldi. İşte Gezep'in kahkaha attıran o manileri...

YRNİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümünde sular durulmuyor. Fadime ve İso, evliliklerini sonlandırmak adına akla hayale gelmeyecek bahaneler üreterek birbirlerinden uzaklaşmanın yollarını arıyor.

Bölümün en sarsıcı anı ise final sahnesinde yaşanacak. Fadime ve Eleni’nin içinde bulunduğu aracın seyir halindeyken frenlerinin boşalması, kazaya sebep olacak.