Oyuncu Ersin Korkut, "Amed başkentimiz" ifadelerini kullandığı bir video nedeniyle tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan Ersin Korkut hakkındaki bilgiler merak edildi. Peki, Ersin Korkut kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli eğlence programıyla tanınan oyuncu Ersin Korkut, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Diyarbakır ziyareti esnasında çekilen ve sosyal medya platformu TikTok'ta yayımlanan bir videoda, bir hayranının ''Diyarbakır'ı nasıl buldun?'' sorusuna karşılık Korkut, "Diyarbakır, Amed, Amed... Başkentimiz... Seviyoruz Amed'i" ifadelerini kullandı.

Binlerce sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken ünlü oyuncu sözleri nedeniyle özür diledi.

Peki, Ersin Korkut kimdir? Ersin Korkut kaç yaşında, nereli? Ersin Korkut hakkında bilgiler..

ERSİN KORKUT KİMDİR?

8 Kasım 1977 tarihinde Hakkari'de dünyaya gelen Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Ersin Korkut, teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır.

Hakkari'de taksi şoförlüğü yapan Korkut, ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmış ve kendi ayakları üzerinde durmak istediği için İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamıştır. Kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır.

2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başlamış ve 'Bana Bir Şeyhler Oluyor' adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol ile sahneye çıkmıştır.

Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında yer alan ve ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu 'Organize İşler' adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlamıştır. 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber 'Kutsal Damacana' ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan 'Neşeli Hayat' filmlerinde rol almıştır.

BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programında yer alan Korkut, son olarak 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasında yer almış ve 12 Mayıs 2020 tarihinde sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştır.

FİLMOGRAFİ

Bir Demet Tiyatro

Organize İşler 2005 (Film)

Kutsal Damacana 2007 (Film)

Neşeli Hayat 2009 (Film)

Çok Filim Hareketler Bunlar 2010 (Film)

Kutsal Damacana: Dracoola 2011 (Film)

Patron Mutlu Son İstiyor 2014 (Film)

Bana Bir Şeyler Oluyor 2003

İçimdeki Ses 2015 (Film)

Ekşi Elmalar 2016

Kolonya Cumhuriyeti 2017

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 2019

Feride 2020

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