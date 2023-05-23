Eşine övgüler yağdırdı.. Şahan Gökbakar'dan romantik evlilik yıldönümü paylaşımı! Şahan Gökbakar, 8. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. İşte Şahan Gökbakar'ın evlilik yıldönümü paylaşımı

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar son dönemde yaptığı siyasi paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şahan Gökbakar bu kez eşiyle yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile kutlayan ünlü komedyenin eşine övgüler yağdırdığı paylaşım takipçilerinin beğenisini kazandı.

Oyunsu Selin Ortaçlı ile 2015 yılında evlenen Şahan Gökbakar mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Şahan Gökbakar'ın 8. evlilik yıldönümü mesajı sosyal medyada gündeme geldi. İşte Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı..

"Canım benim 8. Yılımız kutlu olsun Bu boğucu ve can sıkıcı ortamda, çokca dertlendiğim bir dönemde yuvamızdaki huzur,mutluluk ve senin güzel kalbin sayesinde nefes alıyorum. Nice 8lere"