Eşiydi, eceli oldu! Bergen'in katili Halis Serbest'in son hali... Bergen filminin TV ekranlarında yayınlanması, yeniden konuyu merak ettirdi. Eşi Halis Serbest tarafından katledilen Bergen, acıların kadını olarak tanındı. Katil eş ise, hayatına devam ediyor.

ensonhaber.com

Asıl adı Bergen Sarılmışer olan "Acıların Kadını" lakaplı arabesk müzik sanatçısı Bergen'in hayatı, vizyonda büyük bir ilgi gördü.

Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen filmi, bu akşam TV'de yayınlanıyor.

Bergen'i izleyenler, Bergen'in kocası ve katili Halis Serbest'i de gündeme taşıdı.

Bergen'in yüzüne kezzap atan Halis Serbest kimdir, kaç yaşında, yaşıyor mu, hapiste mi gibi sorular, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

İşte Bergen'in katil eşi Halis Serbest'in son hali...

Bergen'in acımasız katili: Eşi

Halis Serbes İzmir'de konser verdiği esnada Bergen'in yüzüne kezzap attırdı.

Serbest, yıllar sonra yaptığı açıklamada eşinin boşanmak istememesi üzerine Bergen'e kezzap attırdığını şu sözlerle anlattı:

"Evet ben yaptırdım, zaten ben azmettirmekten ceza aldım. Benim adamım yaptı. Bir tanıdığım adamımdı. Zaten o kezzap da değildi, ölümdü. Sonradan kezzaba dönüştü."

Bu nedenle Bergen'in bir gözünü kaybetmesine neden olan Halis Serbes, 14 Ağustos 1989 tarihinde Bergen'i Adana'da sıktığı 6 kurşunla öldürdü.

Pişman olmadı

"Bergen'i öldürdüğünüze pişman mısınız?" sorusuna Halis Serbest, bir süre düşünerek "Vallahi pişman da değilim. Zaman zaman üzülüyorum yani. O olay şimdi dahi olsa melek bile tahrik olur. Tahrik etmeyeceksin bir erkeği. Allah kimsenin başına vermesin. Yine iyi insandı ama annesi şeytandı." şeklinde yanıt verdi.

İşte son hali

Bergen'in öldüren Halis Serbest cinayetten 12 yıl ceza aldı ve bu cezanın 7 ayını yatarak tahliye oldu.

Bergen'ni öldüren Halis Serbest şu anda Adana'da yaşıyor. Serbest'in tekstil işiyle uğraştığı biliniyor.