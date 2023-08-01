Eşiyle fotoğrafını paylaştı.. Şoray Uzun evlilik yıldönümünü böyle kutladı! Oynadığı diziler ve sunduğu programlar ile hafızalarda yer edinen oyuncu Şoray Uzun evlilik yıldönümlerini duygusal bir mesajla kutladı. İşte o paylaşım..

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Oyuncu Şoray Uzun eşiyle evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir mesajla kutladı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak gündem oldu. 25 yıllık evli olan Şoray Uzun ve eşi Elçin Uzun sosyal medyada uzun süre konuşuldu. 56 yaşındaki ünlü oyuncu ve eşine övgü dolu yorumlar yapıldı. Şoray Uzun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "25 Yıl... Dile kolay. Çeyrek asır. Her anı için çok teşekkür ederim. Nice yıllara. Sağlıkla.. Mutlulukla.. Sevgiyle" notunu ekledi.