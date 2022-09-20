Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime'ye hayat veren Esra Bilgiç, sıcak havaların son demlerini değerlendirmek için soluğu Ege'de aldı. Güzel oyuncu paylaştığı tatil karesi ile adeta büyüledi.

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, Bilkent Üniversitesi'nde hukuk alanında eğitim görüyor.

Eğitimine önem veren Bilgiç, televizyon macerasına ise Diriliş Ertuğrul dizisinde başladı ve Halime Hatun karakterine hayat verdi.

Halime Hatun karakteri ile ünlenen Bilgiç, diziden 4. sezon ayrıldı ve hayranlarını büyük bir şşakınlığa uğrattı.

Diziden ayrıldıktan sonra Bir Umut Yeter projesinde yer alan Bilgiç, Ramo sayesinde yeniden ünlend.

Murat Yıldırım ile birlikte başrol oynayan ve Sibel'e hayat veren ünlü oyuncu, akabinde Kanunsuz Topraklar'da boy gösterdi.

Bilgiç'in pek başarılı olmayan bu projesi kısa süre sonra ererken oyuncu, reklam anlaşamlarıyla anılmaya başladı.

Yaptığı reklam anlaşmaları ve Diriliş'ten sonra giydiği cesur kıyafetleriyle konuşulan Bilgiç, sıcak havaların tadını son kez çıkarmak için Ege'ye gitti.

Ege'de arkadaşı ve annesi ile tatil yapan Esra Bilgiç, deniz kenarında verdiği pozu ile sosyal medyayı salladı.

Esra'nın doğal güzelliğine yorum yağdı

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Beğenilen fotoğraflar paylaşan Bilgiç, Ege tatiline çıktı. Tatilde çektirdiği kareleri ise hayranlarıyla buluşturdu.

Denizin karşısında güneşlenen Bilgiç, doğal güzelliği ile sosyal medyaya damga vurdu.

Saçlarını savuran ve renkli elbisesi ile kusursuz güzelliğini konuşturan Bilgiç, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Bilgiç'in fotoğrafının altına Arap hayranlarının fazlasıyla yorum yapması ise dikkatleri çekti.