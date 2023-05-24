Esra Bilgiç güzelliğiyle Cannes Film Festivaline damga vurdu: 'Yaktın kırmızı halıyı' Oyuncu Esra Bilgiç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Güzelliği ile dikkat çeken Esra Bilgiç'in Cannes Film Festivali'nde verdiği pozlar beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sosyal medya paylaşımları ile beğeni toplamaya devam ediyor. Güzel oyuncu Instagram hesabından paylaştığı kareler ile takipçilerinden tam not alıyor.

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde rol alan Esra Bilgiç güzelliği ile dikkat çekiyor.

Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan Esra Bilgiç kırmızı halıda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Yaptığı son paylaşım ile beğeni toplayan Esra Bilgiç'in gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Instagram'da 7.2 milyon takipçisi bulunan Esra Bilgiç'in bu pozları beş yüz bine yakın beğeni aldı.

İşte Esra Bilgiç'in kırmızı halı pozları..