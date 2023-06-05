Esra Bilgiç kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle olay oldu! Güzel oyuncu Esra Bilgiç, yeni karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Bilgiç'in sosyal medya hesabından yayınladığı kareler, kısa süre içerisinde beğeni rekor kırmayı da başardı.

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde akıllara kazındı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'a hayat veren Bilgiç, akabinde de başarılı projelerde yer aldı.

Son olarak Kanunsuz Topraklar'da oynayan Bilgiç, Cannes Film Festival'ine katıldı.

Cannes'da verdiği pozlarla olay olan ve sosyal medyada paylaşan Bilgiç, Aşk Sanatı ile setlere geri dönmeye hazırlanıyor.

Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu verdiği pozları paylaşmaya devam ediyor.

Güzel isim son olarak iddialı dekoltesiyle olay oldu.

Esra Bilgiç büyüledi

"Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" diyen Esra Bilgiç, festival seçimleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Esra Bilgiç siyah kalçasına kadar inen dekolteli elbisesiyle hayranlarını mest etti.

Siyah kocaman bir şapka takan Esra Bilgiç için sosyal medyadan yorum yağmuruna tutuldu.