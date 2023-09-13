Esra Erol’da kaymak büyüsü iddiası! Stüdyo krize girdi "Karım kaymağı yedi, Mustafa'ya aşık oldu" Esra Erol'la özdeşleşmiş olan programa yeni sezonda da ilginç ve tuhaf hikayeler damgasını vurmaya devam ediyor. Son olarak, 12 yıllık eşi Nigar Kuru'nun evden kaçtığını ve bunun arkasında "sihirli kaymak" olduğunu iddia eden İsa Kuru'nun hikayesi stüdyoyu şaşkına çevirdi.

ensonhaber.com

Her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının son bölümünde İsa Kuru, uzun süreli eşi Nigar Kuru'nun evden kaçtığını ve bunun nedeninin iddialara göre "sihirli kaymak" olduğunu açıkladı.

İsa, bu tuhaf olayın ardında başka iş arkadaşı Mustafa'nın olduğunu belirtti.

İsa, eşinin Mustafa'nın getirdiği kaymağı yedikten sonra ona deliler gibi aşık olduğunu iddia etti. Bu durumu aşk büyüsü olarak yorumlayan İsa, kaymağın içine büyü yapıldığına inanıyor.

Esra Erol, İsa Kuru'nun iddialarını şüpheyle karşıladı ve böyle bir olayın gerçek olamayacağını dile getirdi.

Program, Nigar Kuru'nun da canlı yayına katılımıyla devam etti. İsa ve Nigar, canlı yayında yüzleşti.

“Oraya gelirsem ısırırım”

Yayına bağlanır bağlanmaz eşi İsa’ya “Oraya gelirsem seni ısırırım” diyen Nigar, “Kaymağı da yedim, yoğurtları da yiyorum” diyerek İsa’yı çileden çıkardı.

İsa’nın “Neden kaçtın?” sorusu üzerine Nigar, “Çamaşır makinesi yoktu, şofben yoktu. Sadece bir odada yiyip içip yatıyorduk. Hiçbir şey yoktu Esra abla. Ondan sonra annesi zaten beni istemiyordu. Sadece bana iyi davranan büyük abisi ve karısı.” yanıtını verdi.

Esra Erol’un “12 yıllık evlisin. Şofbenle çamaşır makinesi olmadığını fark etmedin mi?” sorusu üzerine iddialarını sürdüren Nigar, sinirleri bozulduğunu belirterek gülmeye başladı.

Şiddet iddiası şoke etti

Gülme krizinin ardından konuşmasına devam eden Nigar, evde yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Şiddet görüyordum, yalan çok söylüyordu. Babamı arayıp sana para yatıracağım diyordu, yatırmıyordu. Kulağımdan küpeleri çıkardı, aldı. 13 tane altını aldı."

Esra Erol’un “Mustafa’ya gidince gömdün de gömdün yani” sözleri üzerine Nigar, “'Ben onu aslında bırakmayacaktım çünkü vicdanım el vermiyordu.” dedi.

"Acıyordum"

"Haline acıyordum. Çünkü üstü başını elimde yıkıyordum. Külotunu olsun, atletini olsun hep elimde yıkıyordum. Çünkü makine yoktu. Onu sevmiyordum ona sadece acıyordum. Bırakmaktan korkuyordum, acıyordum. Sadece bu.” diye ekledi.

İsa ise konuya son noktayı şu sözlerle koydu:

"Seviyordum ama buraya gelsin boşanalım. O yoluna gitsin ben yoluma gideyim."

İsa ve Nigar arasında bakalım neler olacak…