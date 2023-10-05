Esra Erol'da programında tıp tarihini sarsan olay! İkiz bebeklerin babası farklı çıktı... Eşi Betül Yurulmaz'ı aldatarak Özge isimli kadından ikiz çocuk sahibi olan Veysel Yurulmaz'ın bebeklerden yalnızca bir tanesinin babası olduğu ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Programın yakın takipçileri, Betül Yurulmaz ile Veysel Yurulmaz çiftinin yılan hikayesine dönen aldatma olayını konuşuyor.

Veysel Yurulmaz, 2 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gitti. Veysel Yurulmaz'ın bir süre sonra burada Özge isimli bir kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenildi.

Betül Yurulmaz, eşi Veysel Yurulmaz ve onun sevgilisi Özge günlerce programda yüzleşti.

Sevgilisine sahip çıktı, eşinden boşanmak istedi

Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkarak, 13 yıllık eşi Betül’den boşanmak istediğini açıkladı.

Betül Yurulmaz ise boşanmak için ikiz bebeklere DNA testi yapılması şartını koştu.

İkiz bebeklerini işin içine sokmak istemediğini söyleyen Özge, ilk olarak DNA testini reddetse de sonrasında kabul etti.

İkizlerden sadece birinin babası olduğu öğrenildi

Yapılan DNA testinin sonucuna göre ise Veysel Yurulmaz, ikiz bebeklerden yalnızca birinin biyolojik babası çıktı.

Tıp dünyasında milyonda bir yaşanabildiği belirtilen olay, Türkiye'de şaşkınlık yarattı.