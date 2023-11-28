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Ekranların fenomen gündüz kuşağı yapımlarından biri olan Esra Erol’da, kayıplarını arayan ve boşanmak isteyenler için bir kapı olmuştu.
Programa çıkan konuklar, zaman zaman hareketleriyle ve konuşmalarıyla sosyal medyada büyük ses getiriyordu.
Geçtiğimiz aylarda Esra Erol’da programına konuk olan Cemile, uzun süre konuşulmuştu.
Cemile’nin son halini gören gözlerine inanamıyor.
TikTok'ta bambaşka biri!
Programdan ayrılan Cemile, aylar sonra TikTok’ta ortaya çıktı. Cemile’nin son hali ağızları açık bıraktı.
Sosyal medyada büyük ses getiren Cemile, TikTok’ta çektiği videoda başı açık bir şekilde görüldü. Programa başı örtülü bir şekilde katılan Cemile’nin TikTok’ta açık olması görenleri şoke etti.