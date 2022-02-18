Esra Erol’un kayınpederi bakın kim çıktı! Meğer bir dönemin en ünlü kabadayısı...

Esra Erol’un kayınpederi bakın kim çıktı! Meğer bir dönemin en ünlü kabadayısı...

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Esra Erol hakkında ortaya çıkan gerçek, duyanları şoke etti. Erol'un, yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürt İdris'in gelini olduğu ortaya çıktı.

Ekranların sevilen ismi Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile evlenerek mutlu bir yuva kurdu.

2 erkek çocuk sahibi olan çift, zaman zaman paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine geliyor.

Esra Erol’la İzdivaç, Esra Erol’la Evlen Benimle, Esra Erol’la gibi programların sunuculuğunu yapan Esra Erol hakkındaki bir gerçek, oldukça dikkat çekici.

Ali Özbir'in babasının Kürt İdris olduğunu duyanlar, şaşıp kalıyor.

İSTANBUL’UN EN ÜNLÜ KABADAYISI

1968 yılında Kars'ta doğan Ali Özbir, bir dönemin yeraltı dünyasında nam salmış olan Kürt İdris'in oğlu olarak dünyaya geldi.

Kürt İdris lakaplı İdris Özbir, 70'li ve 80'li yıllarda İstanbul'un en ünlü kabadayılarından biri olarak biliniyor.

Özbir’in hikayesi, yıllar önce memleketi olan Kars'ı arkasında bırakarak ailesi ile birlikte iş dünyasının merkezi olan İstanbul'a gelmesiyle başlıyor.

Ali Özbir'in babası İdris Özbir, ilk olarak Aksaray'daki lokantalarda çalışarak geçimini sağladı.

KÜRT İDRİS OLARAK NAM SALDI

Ancak bir arkadaşını bıçaklayıp öldürünce hapse girdi ve hayatı değişti.

Mafya aleminde nam salan İdris Özbir'e, 'Kürt İdris' denmeye başlandı.

Yasal olmayan işlerle uğraştığı bilinen İdris Özbir en son çek senet tahsilatından 8 ay hapis yatıp 10 Nisan 2001 yılında serbest kaldı. İdris Özbir, 19 Aralık 2002 yılında Sarıyer'deki evinde akciğer kanserinden öldü.

ALİ ÖZBİR, KENDİ YOLUNU ÇİZDİ

Kürt İdris'in eşi Marika Özbir Yunan asıllıydı. İdris Özbir ile Marika Özbir'in Esra Erol'un eşi Ali Özbir ile birlikte 4 erkek, 2 kızları oldu. Çocuklarının isimleri şöyle: Ali Özbir, Rüstem Özbir, Murat Özbir, Doğan Özbir, Kudret Özbir ve Şafak Özbir...

Esra Erol’un eşi olarak medyada adını duyuran Ali Özbir, babasının aksine turizm sektörüne yöneldi.

Yapımcılıkla da uğraşan Özbir, gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor.