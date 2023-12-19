Esra Erol'un programında pırasaya tiki olan kocasını bayılttı Esra Erol'un sunduğu programda kocasıyla yüzleşen kadın, pırasa kelimesine karşı tikli olan eşini sürekli aynı kelimeyi söyleyerek bayılttı.

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ensonhaber.com

Türk televizyonlarında canlı yayınlarda gerçekleşen garip olaylara bir yenisi daha eklendi.

ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programında kocasından ayrı yaşayan bir kadın, eşiyle yüzleşmek için aynı stüdyoda yer aldı.

Pırasaya tiki olan kocasını bayılttı

Programın bir anında, pırasaya tiki olan kocası duyacak şekilde sürekli pırasa kelimesini kullandı. Kelimeyi duyan koca fenalaşmaya başladı. Esra Erol'un da istemsizce ağzından pırasa kelimesi çıkında koca kendini yere bıraktı.



Olayın ardından stüdyoya sağlık ekipleri girerek bayılan şahsa müdahale etti.

Esra Erol, yaşananlara inanamadı

Esra Erol ise olayın gerçek olduğuna inanamayarak "Benimle kafa bulmuyorsunuz değil mi?" diyerek sormadan edemedi.

