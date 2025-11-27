Eşref Rüya 24. bölüm 2. fragmanı: Nisan’ın büyük ihaneti…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çarşamba akşamlarının tartışmasız lideri Eşref Rüya, yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada yeniden gündeme oturdu.

Dizi hem sürükleyici kurgusu hem de başroller Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in yüksek enerjisi sayesinde izleyicilerden tam not almaya devam ediyor.

izleyiciler “Yeni bölümde kim neyle yüzleşecek?” sorusuna yanıt arıyor. Diziden yeni fragman geldi.

NİSAN'IN İHANETİNİ ÖĞRENİYOR

Dizide Eşref’in içine çöken ihanet şüphesi artık iyice derinleşti.

Kafasını kurcalayan bu karanlık düşüncenin adı ise giderek netleşiyor: Nisan.

Öte yandan Fulya’nın ölümüne dair parçaları birleştirmeye çalışan Nisan, tüm işaretlerin Dinçer’e yöneldiğini düşünmeye başlıyor.