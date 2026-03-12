Çarşamba günlerinin yeni lideri: Yeraltı reytinglerde rakip tanımıyor

Televizyon ekranlarında çarşamba akşamı yine kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı.

Birbirinden iddialı diziler ve programlar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, gözler açıklanan reyting sonuçlarına çevrildi.

TİAK, 11 Mart 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçlarını açıkladı.

ZİRVEDE YİNE O VAR!

Now TV’nin sevilen dizisi Yeraltı, bir kez daha reytinglerde zirveyi kaptı. İkinci sırada ise Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’lu Eşref Rüya yer aldı.

Üçüncü sırada ise Yeraltı dizisinin özeti yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları:

TOTAL

AB

20+ABC1