İnci Taneleri final tarihi: Bu akşam son bölüm mü yayınlanıyor

Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in paylaştığı İnci Taneleri dizisinin akıbeti merak ediliyor.

Edebiyatla harmanlanmış senaryosu ve toplumsal mesajlarıyla dikkat çeken yapımın, hikaye bütünlüğünü korumak adına final yapıp yapmayacağı tartışılıyor.

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen dizi bu akşam 51. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Peki, final bu akşam mı? 51. bölümle veda mı edecek? İşte İnci Taneleri final tarihi…

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM FİNAL Mİ YAPIYOR?

İnci Taneleri ekran macerasını tamamlamaya hazırlanıyor.

Kanal D’de yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi, bu akşam saat 20.00’de ekrana gelecek 51. bölümüyle final yaparak izleyicilerine veda edecek.