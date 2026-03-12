Uzak Şehir’e sürpriz transfer: O ismin kardeşi geliyor

Mardin’de çekilen hikayesiyle dikkat çeken Uzak Şehir dizisinde kadro genişliyor.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı diziye yeni bir oyuncu daha katılıyor.

Ceren Moray, Cihan Albora’nın geçmişinde yarım kalmış bir hikayenin merkezinde yer alan Meryem karakterini canlandıracak.

Ancak Meryem, diziye yalnız gelmiyor, karakterin kardeşi de hikayeye dahil olacak.

Peki, Meryem’in kardeşini hangi oyuncu canlandıracak?

MERYEM'İN KARDEŞİ MÜJGAN GELİYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Meryem karakterine hayat veren Ceren Moray bu hafta sete çıkacak ve hikayeye kardeşi Müjgan ile birlikte dahil olacak.

Müjgan karakterini genç oyuncu İpek Arkan canlandıracak.

İpek Arkan, daha önce Binbir Gece Masalları dizisinde, İbrahim Çelikkol’un hayat verdiği Şehriyar karakterinin eşi Gülendam Sultan rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.