Yeraltı 7. bölüm fragmanı: Ferhat ve Merdan ölecek mi

Televizyon ekranlarında dikkat çeken yapımlardan Yeraltı, sürükleyici hikâyesi ve yüksek tempolu sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Suç dünyasının karanlık atmosferini güçlü bir aşk hikayesiyle bir araya getiren dizi, her bölümüyle gerilimi artırıyor.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı yapımdan yeni fragman geldi.

MERDAN VE FERHAT'A NE OLACAK?

Haydar Ali, Hülya ile Merdan arasındaki ilişkiyi ve Hamburglu Sezai'nin planını öğreniyor.

Paşa'nın cinayetinin arkasında parmağı olan Merdan ve Ferhat, Bozkurt'un karşısında! Peki, Bozkurt ne yapacak?

Ferhat ve Merdan ölecek mi? İşte Yeraltı 7. bölüm fragmanı: