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    Evrime kafa attı! Bu Tarz Benim Ayşegül'ü takipçileri bile tanıyamıyor...

    Moda yarışmalarıyla adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimi dikkat çekti. Yarışmanın ardından onlarca operasyon geçiren Ayşegül'ü görenler tanımakta bir hayli zorlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 16:03
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    Evrime kafa attı! Bu Tarz Benim Ayşegül'ü takipçileri bile tanıyamıyor...

    Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim adlı moda yarışmalarıyla tanınan Ayşegül Melisa Doğan, ekranlardan uzaklaşsa da sosyal medyada paylaşımlarını sürdürüyor.

    Boyu ve kilosu yüzünden sürekli diğer yarışmacılar tarafından eleştirilen Ayşegül, başta Nur Yerlitaş olmak üzere jürinin beğenisini kazanmıştı.

    "Sanane benim boyumdan" sözleriyle hafızalara kazınan Ayşegül'ü şimdilerde gören, tanıyamıyor.

    ESTETİKLE EVRİM GEÇİRDİ

    Çene dolgunusu abartan Ayşegül, ekranlardaki görüntüsünden bambaşka bir hale büründü.

    Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen ünlü yarışmacının son hali, gündem oldu.

    Takipçileri, "Bu bizim Ayşegül mü", "Kendine ne yaptın", "Eski halin daha güzeldi", gibi yorumlarda bulundu.

    İşte Bu Tarz Benim Ayşegül'ün estetik öncesi ve sonrası...

    Evrime kafa attı! Bu Tarz Benim Ayşegül ü takipçileri bile tanıyamıyor... #1

    Evrime kafa attı! Bu Tarz Benim Ayşegül ü takipçileri bile tanıyamıyor... #2

    Evrime kafa attı! Bu Tarz Benim Ayşegül ü takipçileri bile tanıyamıyor... #3

    Evrime kafa attı! Bu Tarz Benim Ayşegül ü takipçileri bile tanıyamıyor... #4

    Evrime kafa attı! Bu Tarz Benim Ayşegül ü takipçileri bile tanıyamıyor... #5

    Evrime kafa attı! Bu Tarz Benim Ayşegül ü takipçileri bile tanıyamıyor... #6

    Evrime kafa attı! Bu Tarz Benim Ayşegül ü takipçileri bile tanıyamıyor... #7


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