Faili meçhul: Çağla Tuğaltay kimdir, ne zaman ve nasıl öldü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle Gülistan Doku soruşturması başta olmak üzere faili meçhul kalan dosyalar için umut verdi.

Bakan Gürlek, “Savcı dosyanın kapağındaki isme değil, içindeki suça bakar. Ucu nereye giderse gitsin soruşturma sonuna kadar sürdürülür” açıklamasını yaptı.

Gürlek ayrıca, “Faili meçhul dosyalar için özel birim kurulacak” dedi.

Kamuoyunca gözler ise 26 yıldır faili meçhul kalan "Çağla Tuğaltay" dosyasına çevrildi.

İstanbul'un Fulya semtinde 2000 yılında evinde katledilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayeti yeniden gündeme geldi.

Çağla Tuğaltay’ın ağabeyi İlker Tuğaltay, sosyal medya üzerinden Bakan Gürlek’i etiketleyerek, “Sayın Bakanım lütfen bize yardımcı olun. Senelerdir uğraşıp çabaladığımız canım kardeşim Çağla Tuğaltay’ın failinin bulunabilmesi adına adalet ve hukuk mücadelemiz devam etmektedir. Devlet büyüklerimizin desteğine çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Sesimizi duymanız ümidiyle” diyerek yardım çağrısında bulundu.

Peki; Çağla Tuğaltay kimdir? Çağla Tuğaltay cinayeti ne zaman, nasıl işlendi? İşte, merak edilenler...

ÇAĞLA TUĞALTAY KİMDİR

5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'de, 15 yaşındayken evinde boğazı kesilerek öldürülen ve faili meçhul kalan bir lise öğrencisiydi.

Genç yaşında katledilen Çağla Tuğaltay, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Katili bulunamayan Tuğaltay'ın ailesinin mücadelesi devam ediyor.

ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİ

Fulya’daki evinde boğazı kesilmiş halde bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay’ın cinayeti yıllardır karanlık...

Cinayet Büro Amirliği, zamanında dosyayı uluslararası boyuta taşıyarak şüpheli parmak izlerini Interpole gönderdi.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 80 kişinin DNA’sı incelendi. Ancak yapılan karşılaştırmalarda bu kişiler arasında DNA ve parmak izi eşleşmesi sağlanamadı.

Ailenin avukatı Buket Gül, Çağla Tuğaltay'ın tırnağında katilin DNA'sı olduğunun yine altını çizdi.

Gül, "Çağla Tuğaltay, tırnağında katilin DNA’sını taşıyor. Apartmanda ve mahallede DNA’sı alınmamış kişiler var. Vahşice işlenmiş ve faili 26 yıldır bulunamamış bu cinayetin aydınlatılması için DNA alımının hızlanması gerekiyor. Bu nedenle Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek’in desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA TUĞALTAY'I KİM ÖLDÜRDÜ

CİMER’e yapılan yeni bir ihbar gözleri mahalledeki dönemin kriminal kişilerine çevirdi.

CİMER’e başvuran bir kadın ihbarında, “Ben o mahallede oturuyordum ve o dönem liseye gidiyordum. Çağla’nın okuluna çok yakın bir okula gidiyordum. Madde kullanan kişilerin toplandığı eve giden bir genç beni çok rahatsız ediyordu. Bir gün bu durum taciz boyutuna ulaştı. Abime söyledim. Bu kişilerin Çağla’yı da rahatsız ettiğini biliyorum. Abim onları uyardı, aralarında tartışma çıktı. Şahıs daha sonra gelip kapımızı tekmeledi, abime sinkaflı küfürler etti. Bu kişinin Çağla’ya zarar vermiş olabileceğini düşünüyorum. Sürekli kesici-delici alet taşıyan, madde kullanan biriydi” dedi.

SAVCILIK İZİN VERMEDİ

İhbarda adı geçen kişinin, 2021 yılında Eskişehir’de, eşi ve çocuğuyla birlikte öldürülen İlkay Tokkal olduğu ortaya çıktı.

Tokkal’ın, Çağla’nın karşı apartmanında oturduğu belirlendi. Cinayet ekipleri, mahallede DNA’sı ve parmak izi alınmamış birçok kişinin ismini tespit etti.

Tokkal da DNA’sı incelenmeyen isimler arasında yer alıyordu.

Bu ihbar gelmeden aylar önce Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen isimlerden biri olan İlkay Tokkal için savcılıktan DNA karşılaştırması talep edildi.

Ancak soruşturmayı yürüten savcılık bu talebi reddederek Tokkal’ın DNA’sının incelenmemesine karar verdi.

YENİDEN ARAŞTIRILACAK

26 yıldır çözülemeyen cinayette, katile ait olduğu düşünülen tırnak altı DNA’nın sahibinin bulunması için yapılan çalışmalara izin verilip verilmeyeceği merakla bekleniyor.