Farah Zeynep Abdullah'tan havuz başında cesur poz! 'Ateş ediyorsun' Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan o poza yorum yağdı. İşte o paylaşım..

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

Son olarak Bergen filminde başrol olmasıyla uzun süre gündem olan oyuncunun son Instagram paylaşımı beğeni topladı.

33 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah birçok dizi, film ve reklamda oynamıştır. İlk olarak 2010 yılında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizide rol alan oyuncu daha sonra Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülizar ve Masumlar Apartmanı gibi dizilerde oynadı.

Beyaz perdede birçok filmde rol alan Farah Zeynep Abdullah Kelebeğin Rüyası, Bi Küçük Eylül Meselesi, Arif v 216, Bizim İçin Şampiyon gibi filmlerde rol aldı. Ünlü oyuncu son olarak Bergen filminde Bergen'i canlandırdı.

Farah Zeynep Abdullah oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Şimdilerde tatil yapan Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kare ile adından söz ettirdi.

İşte o kare..

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Farah Zeynep Abdullah'ın Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın bazı Instagram paylaşımları..