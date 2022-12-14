Fatih Terim ve Ronaldinho CZN Burak'ın restoranında buluştu

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim ve Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, CZN Burak'ın Katar'daki yeni mekanında bir araya geldi.

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarından biri olarak görülen ve "CZN Burak" olarak tanınan Burak Özdemir, şu sıralar FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarının oynandığı Katar'da yeni bir şube açtı.

Daha yeni olmasına rağmen CZN'nin mekanı ilk günlerden itibaren dolup, taştı.

Futbol dünyasının yıldızları CZN'nin mekanında

CZN Burak, tüm restoranlarında olduğu gibi burada da dünyanın en önemli isimlerini konuk etmeye başladı.

Özellikle futbol dünyasının yıldızlarını sık sık ağırlayan CZN'nin restoranını, Türkiye'nin en başarılı teknik adamı Fatih Terim de ziyaret etti.

Eşi Fulya Terim ile CZN’nin mekanına giden Fatih Hoca, kapıda karşılandı.

Terim ile Ronaldinho aynı masada

Restoran çalışanları ile tanışan Fatih Terim, daha sonra kendisi için ayrılan masaya oturdu.

Bu sırada Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho da aynı mekana geldi.

Binlerce beğeni aldı

Dünya futbolunun tanınan iki ismi, bir süre sohbet etti.

Bu anları da CZN Burak, 42 milyon takipçili sosyal medya hesabından beğeniye sundu.

Dikkat çeken kareler, binlerce beğeni aldı.

Fatih Terim ve Ronaldinho CZN’de buluştu VİDEO

