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    Fazıl Say'ın acı günü: Babasını kaybetti

    Piyanist Fazıl Say, babası Ahmet Say'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.
    • 10.05.2022 - 18:48
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    Fazıl Say'ın acı günü: Babasını kaybetti

    Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın 86 yaşındaki babası Ahmet Say hayatını kaybetti.

    Fazıl Say babasının vefat haberini Twitter hesabından duyurdu.

    "Üzüntüm sonsuz"

    Fazıl Say paylaşımında, "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…" ifadelerine yer verdi.

    Fazıl Say ın acı günü: Babasını kaybetti #1

     


    Fazıl Say ın acı günü: Babasını kaybetti #2


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