Fenerbahçeli Cengiz Ünder’in sevgilisi cesur pozlarıyla mest etti! "Maşallah yeni yengemize" Fenerbahçe'nin yeni transferi milli futbolcu Cengiz Ünder, sevgilisiyle görüntülendi. Yıldız oyuncunun sevgilisi, güzelliğiyle adeta parmak ısırttı. İşte Cengiz Ünder'in yeni aşkı...

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Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 15 milyon Euro'ya transfer ettiği yetenekli futbolcu Cengiz Ünder, bu kez özel hayatıyla gündeme damgasını vurdu.

Özellikle futbol kariyeriyle tanınan Cengiz Ünder'in özel hayatı uzun süre merak konusu olmuştu.

Geçtiğimiz ağustos ayında yeni bir aşka yelken açan genç futbolcu, özel yaşamındaki mutluluğunu herkesin gözü önüne serdi.

Cengiz Ünder, bu gizemli ilişkisini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyordu. İlk kez sevgilisiyle görüntülendi.

Cengiz Ünder geçtiğimiz Ağustos ayında kalbini sosyal medya fenomeni 27 yaşındaki Bilge Yenigül'e kaptırdı. İlişkisini gizli tutan Cengiz Ünder’in sevgilisiyle görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Öte yandan sevgilisi Bilge Yenigül, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Bilge Yenigül kimdir?

Sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül, eğitim ve sanat dünyasındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Bursa Emine Örnek Anadolu Lisesi'nden dereceyle mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Tasarımı bölümünü başarıyla tamamladı.

2017 yılında müziğin ünlü ismi Tarkan'ın "Yolla" adlı şarkısının klibinde yer alarak ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ardından 2018'de ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer'in "Hedefim Sensin" filminde de oyunculuk yeteneğini sergileyerek adından söz ettirdi.