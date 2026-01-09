Fenerbahçelileri şaşırtan görüntü: Musaba ile Ferdi Kadıoğlu’nun yıllar önceki karesi… Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba ve eski Fenerbahçe oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, meğer yıllar önce aynı altyapıda yer almış. İkilinin o döneme ait fotoğrafı gündem oldu.