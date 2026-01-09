Fenerbahçelileri şaşırtan görüntü: Musaba ile Ferdi Kadıoğlu’nun yıllar önceki karesi…

- Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba, performansıyla dikkat çekti.
- Musaba ve Ferdi Kadıoğlu'nun yıllar önce aynı altyapıda oynadığı ortaya çıktı.
- İkilinin eski fotoğrafı futbolseverler arasında gündem oldu.
Fenerbahçe’de sergilediği performansla hızlı bir etki yaratan Anthony Musaba, ilk maçında yaptığı iki asistin ardından çok konuşuldu.
Yıldız ismin maç sonrası yaptığı paylaşım, takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu’ndan gelen tek emojili yorumla dikkat çekti.
Bu kısa etkileşim, futbolseverleri ikilinin geçmişine götürdü.
Musaba ile Ferdi’nin NEC Nijmegen altyapısında birlikte forma giydikleri döneme ait bir fotoğraf gündeme geldi.
O KAREYE YORUM YAĞDI
Yıllar sonra aynı takım çatısı altında buluşan iki oyuncunun bu ortak geçmişi, taraftarlar arasında “hikaye yeniden yazılıyor” yorumlarıyla paylaşıldı.
İşte o kare: