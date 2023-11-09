Fenomen Aleyna Eroğlu, cesur pozlarıyla Instagram’ı kasıp kavurdu "Maşallah" İşte Benim Stilim yarışma programıyla adını milyonlara duyuran Aleyna Eroğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adeta mest ediyor. Cesur paylaşımlarına bakan gözlerini alamıyor. İşte Aleyna Eroğlu’nun o kareleri…

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İşte Benim Stilim yarışmasının ünlü yarışmacılarından Aleyna Eroğlu, yıllar içindeki büyük değişimi ve cesur tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği ve büyük ilgi gören yarışma ile ünlenen Eroğlu, şimdi ise sosyal medya platformlarını aktif kullanan isimler arasında.

Aleyna Eroğlu'nun her paylaşımı olay haline geliyor.

Cesur ve tarz giyim tarzıyla dikkat çeken Eroğlu, son pozlarıyla da yine büyük ilgi topladı.

Son pozları olay!

Sosyal medya fenomeni haline gelen Aleyna Eroğlu'nun son pozları sosyal medyayı salladı.

Ünlü isme, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

2016 yılında İşte Benim Stilim yarışmasında tanındıktan sonra Beni Affet dizisinde Müjgan karakterine hayat vermişti.