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    • Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar olan yırtmacıyla Şeyma Subaşı'yı solladı! Fizik der susarız...

    Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar olan yırtmacıyla Şeyma Subaşı'yı solladı! Fizik der susarız...

    Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, Dila Tarkan'ın düğününde göz kamaştırdı. Siyah ve yırtmaçlı bir elbise tercih eden Çetinkaya, Instagram üzerinden iltifat dolu yorumlar almayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 16:21
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    Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar olan yırtmacıyla Şeyma Subaşı'yı solladı! Fizik der susarız...

    19 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.

    En büyük hayalinin oyunculuk olduğunu her fırsatta dile getiren Sibil Çetinkaya, Youtube üzerinden paylaştığı videolarla gündem oldu.

    Londra City Academy’d ve LAMDA Akademisi’nde oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından ise giydikleriyle konuşuluyor.

    Youtube kanalında birçok konu hakkında video ve vloglar çeken Çetinkaya, yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününe katıldı.

    Düğünde önce beyaz bir tulum giyen ancak fazla beğenilmeyen Çetinkaya, daha sonra ise siyah bir elbise giydi ve görenlerin aklını aldı.

    SİBİL ÇETİNKAYA ŞOV YAPTI

    Dila Tarkan'ın Yunanistan'daki düğününe katılan Sibil Çetinkaya, düğünde siyah göğüs ve bacak dekoltesi olan bir kıyafet tercih etti.

    Kasığına kadar yırtmacıyla düğünde dikkatleri üstüne çeken Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından peş peşe en güzel karelerini yayınladı.

    Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar olan yırtmacıyla Şeyma Subaşı yı solladı! Fizik der susarız... #1

    Çetinkaya'nın tarzını çok beğenen takipçileri "Batman'in karısı mısın?", "Herkesi gölgede bırakmışsın", "Çok fotoşoplusun" gibi yorumlarda bulundu.

    Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar olan yırtmacıyla Şeyma Subaşı yı solladı! Fizik der susarız... #2


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