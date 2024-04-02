Fetihler Sultanı Eleni'den yeni pozlar! "Haremin en güzel kadını" Mehmet: Fetihler Sultanı dizisinde Eleni karakterini oynayan Esila Umut'un son pozları, görenleri hayran bıraktı.

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TRT 1'in sevilen tarih dizisi Mehmet: Fetihler Sultanı, aksiyon ve heyecan dolu anlara sahne oluyor.

İstanbul'un fethi ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan dizi, tarihin sayfalarına ışık tutuyor.

Dizinin başrollerinde Serkan Çayıroğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Emine Ün, Fikret Kuşkan, Seçkin Özdemir, Açelya Akkoyun gibi isimler yer alıyor.

Her bir karakter ayrı ayrı beğeni toplarken dikkatleri "Eleni" çekti.

Güzelliği, zarafeti ve içsel gücüyle haremin en güçlü kadını Sultan Mehmed Han’ın ilk eşi Eleni'ye genç oyuncu Esila Umut hayat veriyor.

Fatih'in Eleni'si

2001 Antalya doğumlu güzel oyuncu, kariyerine 2015 senesindeki "Sevdam Alabora" dizisi ile başladı.

Ardından "Kardeşim Benim", "Ufak Tefek Cinayetler", "Kin", "Payitaht Abdulhamit", "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Akrep", "Alparslan: Büyük Uyanış" gibi yapımlarda rol alan Umut, beğeni topluyor.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Esila Umut, pozlarıyla da göz kamaştırıyor.

Umut'un son pozlarını görenler, beğenmeden geçemedi. Maviler içinde objektif karşısına geçen güzel oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.