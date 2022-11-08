Petrol
97.41
-0.52%
Euro
18.5992
0.35%
Dolar
18.6071
0.70%
Altın
999.55
0.44%
Borsa
4379
0.00%
Bitcoin
371.530
-4.63%
BTXN Coin
10.14
0.49%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    'Filozof Atakan' ismiyle tanınmıştı! Son hali görenleri şaşırttı: "Atakan'a ne olmuş böyle?"

    Sosyal medyada yaklaşık iki yıl önce Filozof Atakan ismiyle tanınan 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın son hali görenleri şaşırttı. Fenomen isim, aylardır ortalıkta gözükmüyordu. İşte son hali...
    • 08.11.2022 - 14:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Filozof Atakan' ismiyle tanınmıştı! Son hali görenleri şaşırttı: 'Atakan'a ne olmuş böyle?'

    İki yıl önce sosyal medyada "Filozof Atakan" ismiyle meşhur olan ve felsefe üzerine okuduğu kitaplar hakkında yaptığı yorumlarla bilinen 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı. Fenomen haline gelerek herkesin tanıdığı bir isim olan Filozof Atakan, bir dönem Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Küçük çocuk 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu söyleyerek herkesi şaşırtmıştı.

    Filozof Atakan ismiyle tanınmıştı! Son hali görenleri şaşırttı: 'Atakan a ne olmuş böyle?' #1

    Kayalar, pek çok kişi tarafından takdir edildiği kadar tartışmaların da odağı olan bir isim olmuştu.

    Yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti

    Konuşma şekli, felsefeye olan merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı.

    Filozof Atakan ismiyle tanınmıştı! Son hali görenleri şaşırttı: 'Atakan a ne olmuş böyle?' #2

    Uzun süredir ortalıkla gözükmeyen Filozof Atakan'ın son görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

    "Hiç mi büyümemiş?"

    Atakan'ın son halini gören takipçiler, "Atakan 2 senedir aynı, hiç mi büyümemiş?", "Atakan hala aynı duruyor, ne olmuş böyle çocuğa?" gibi yorumlarda bulundu.

    Filozof Atakan ismiyle tanınmıştı! Son hali görenleri şaşırttı: 'Atakan a ne olmuş böyle?' #3

    İşte Filozof Atakan'ın son hali...

    Filozof Atakan ismiyle tanınmıştı! Son hali görenleri şaşırttı: 'Atakan a ne olmuş böyle?' #4

     

    Filozof Atakan ismiyle tanınmıştı! Son hali görenleri şaşırttı: 'Atakan a ne olmuş böyle?' #5


    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Isparta'da siroz hastası dedesine karaciğerini verdi
    Yaşam

    Isparta'da siroz hastası dedesine karaciğerini verdi

    Fenerbahçe, Sivasspor'u tek golle mağlup etti
    Futbol

    Fenerbahçe, Sivasspor'u tek golle mağlup etti

    Görüş Bildir