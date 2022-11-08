'Filozof Atakan' ismiyle tanınmıştı! Son hali görenleri şaşırttı: "Atakan'a ne olmuş böyle?"

'Filozof Atakan' ismiyle tanınmıştı! Son hali görenleri şaşırttı: "Atakan'a ne olmuş böyle?"

Sosyal medyada yaklaşık iki yıl önce Filozof Atakan ismiyle tanınan 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın son hali görenleri şaşırttı. Fenomen isim, aylardır ortalıkta gözükmüyordu. İşte son hali...

İki yıl önce sosyal medyada "Filozof Atakan" ismiyle meşhur olan ve felsefe üzerine okuduğu kitaplar hakkında yaptığı yorumlarla bilinen 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı. Fenomen haline gelerek herkesin tanıdığı bir isim olan Filozof Atakan, bir dönem Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Küçük çocuk 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu söyleyerek herkesi şaşırtmıştı.

Kayalar, pek çok kişi tarafından takdir edildiği kadar tartışmaların da odağı olan bir isim olmuştu.

Yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti

Konuşma şekli, felsefeye olan merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı.

Uzun süredir ortalıkla gözükmeyen Filozof Atakan'ın son görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

"Hiç mi büyümemiş?"

Atakan'ın son halini gören takipçiler, "Atakan 2 senedir aynı, hiç mi büyümemiş?", "Atakan hala aynı duruyor, ne olmuş böyle çocuğa?" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Filozof Atakan'ın son hali...