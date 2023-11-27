Final tarihi belli oldu! Show TV’nin fenomen dizisi veda ediyor Show TV'nin sevilen dizisinden izleyicilere kötü haber geldi. Reytinglerde zirveye yerleşen dizi, final tarihi duyurdu. O bölümde ekranlara veda edecek.

ensonhaber.com

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Aile dizisinden hayranlarına kötü haber geldi.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin final tarihi belli oldu.

Son dönemin en iyi projelerinden biri olan Aile dizisi, Salı günleri reyting rekorları kırıyordu. Ancak son bölümlerde düşen reytingler acı sonu getirdi.

Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı dizi, ekran yolculuğuna bakın ne zaman veda edecek…

Aile dizisinin final tarihi belli oldu!

Reytinglerde yükseliş gösterirdiği takdirde uzatılacağı planlanan Aile dizisinin final bölümü 30. bölüm olarak belirlenmişti.

Reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyen Aile dizisinin 7 Mart Salı günü 30. bölümde ekranlara veda etmesi bekleniyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir bilgi gelmedi.