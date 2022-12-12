FOX TV'nin yeni umudu Dokuz Oğuz dizisi bomba gibi geliyor! İşte konusu, oyuncuları ve tanıtım videosu...

FOX TV'nin yeni umudu Dokuz Oğuz dizisi bomba gibi geliyor! İşte konusu, oyuncuları ve tanıtım videosu...

FOX TV, giden iki dizinin ardından, yakında izleyicilerle buluşacak olan Dokuz Oğuz dizisinden umutlu. Heyecanlandıran konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicileri televizyona kilitleyecek.

Savaşçı dizisiyle büyük bir başarı elde edilen FOX TV, yeni asker dizisi olan Dokuz Oğuz dizisinin detaylarını paylaştı.

Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği Dokuz Oğuz dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturuyor. Senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme alıyor.

Dokuz Oğuz dizisi, Oğuz Timi’nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; “Türk Dünyası Acil Müdale Timi“ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi’ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir.

Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle “Oğuz Timi”ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay Çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi’nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir…

Oyuncu kadrosu

Merakla beklenen Dokuz Oğuz dizisinde, Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik yer alıyor.

Dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtım videosu kısa sürede büyük ilgi gördü. Çok yakında FOX TV'de izleyicisiyle buluşacak.