Fransız kabin memuru, Telbiye duasını okudu Fransız bir kabin memuru, Fransa’dan Mekke’ye hac için giden kafile ile birlikte Telbiye duasını okudu. O anlar sosyal medyayı salladı…

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ensonhaber.com

Milyonlarca Müslüman Mekke’ye gitti, hac görevini yerini getirdi.

Bu yıl, pandemi sonrası en yüksek katılım sağlandı.

Türkiye’den de binlerce kişi hacı olarak geri döndü.

Fransız kabin memuruna beğeni yağdı

Kutsal topraklara Fransa’dan giden bir kafile ise sosyal medyada gündem oldu.

Uçağın içerisinden paylaşılan görüntüde Fransız bir kabin memurunun hacı adayları ile birlikte Telbiye duasını okuduğu görüldü.

Yüzündeki tebessüm ve yaşadığı heyecanıyla büyük beğeni toplayan kabin memuru için binlerce yorum yapıldı.

İlgi gören video, milyonlarca izlenme aldı.

Telbiye duası

Telbiye duası, “Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülke, lâ şerîke lek” şeklinde okunuyor.

İhrama girme sırasında Telbiye’yi bir kez söylemek farz, birden fazla yüksek ses ile söylemek ise sünnet...

Telbiye duasının anlamı

Telbiye duasının anlamı ise şu şekilde veriliyor:

“Buyur Allah’ım buyur, senin emrindeyim buyur cümleleri vardır. Allah’ın hiçbir ortağı olmadığı, hamdın Allah’a mahsus olduğu, nimetlerinde mülkünde Allah’ın olduğu söylenmektedir. Hem farz hem de çok sevaptır.”